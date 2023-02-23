Миланский клуб одержал три подряд домашние победы в Лиге чемпионов.

В среду, 22 февраля, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Интер" противостоял "Порту".

Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане и завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

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После перерыва португальский клуб был близок к тому, чтобы выйти вперед, но вратарь "Интера" Андре Онана спас команду от пропущенного гола.

В концовке встречи полузащитник "Порту" Отавиу получил вторую желтую карточку, после чего покинул футбольное поле. "Интер" сумел воспользоваться преимуществом и выиграть встречу. Победный гол на 86-й минуте забил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

"Интер" - "Порту" - 1:0

Гол: Лукаку, 86

"Интер": Онана, Дармиан, Шкриньяр (Дюмфрис, 81), Ачерби, Бастони, Димарко (Госенс, 58) Барелла, Мхитарян (Брозович, 72), Чалханоглу, Лаутаро, Джеко (Лукаку, 58)

"Порту": Коста, Мариу (Боржес, 90), Пепе, Маркано, Сануси, Груйич, Урибе, Отавиу, Галено (Эванилсон, 51), Косса, Тареми (Венделл, 83)

Удален: Отавиу, 78

Обзор матча:

Стоит отметить, что форвард "Интера" Ромелу Лукаку благодаря голу в этой игре вышел на чистое первое место по количеству голов в Лиге чемпионов среди бельгийцев. Теперь на счету Лукаку 17 голов в Лиге чемпионов. Он опередил по этому показателю Дриса Мертенса (16) и стал рекордсменом по голам в турнире среди бельгийцев.

Также добавим, что "Интер" одержал уже третью домашнюю победу подряд в Лиге чемпионов - ранее миланский клуб обыграл на домашнем стадионе в рамках группового этапа "Барселону" (1:0) и "Викторию" Пльзень (4:0).

В последний раз "нерадзурри" выигрывали три домашних матча кряду в сезоне-2009/2010 Лиги чемпионов. Тогда "Интер" в заключительном туре группового этапа в домашнем матче оказался сильнее "Рубина" (2:0), в плей-офф дома победил "Челси" (3:1) в 1/8 финала, обыграл ЦСКА в четвертьфинале (1:0), а затем одержал и четвертую победу подряд - над "Барселоной" в полуфинале (3:1).

В том сезоне "Интер" выиграли Лигу чемпионов.

Напомним, ответная встреча "Интера" и "Порту" состоится 14 марта в Португалии.

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