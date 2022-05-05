В финальном поединке Кубка лиги ОАЭ его команда одолела "Шабаб Аль-Ахли".

Известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров привел свою команду к завоеванию Кубка лиги ОАЭ. Наш соотечественник вышел отпраздновать свой первый трофей на Ближнем Востоке с важным патриотическим атрибутом.

В финальном противостоянии его команда одолела "Шабаб Аль-Ахли". В основное время выявить победителя не удалось (2:2), так как команды были одинаково сильны, поэтому все решилось в послематчевой серии пенальти.

Отметим, что украинский наставник №1 среди тренеров чемпионата ОАЭ. Накануне он в седьмой раз кряду был признан лучшим тренером месяца в Эмиратах. Выдающееся достижение 47-летнего специалиста теперь подкреплено и первым трофеем в арабской стране. Параллельно коуч ведет свою команду к чемпионскому титулу в ОАЭ.

Добавим, что для самого Реброва этот трофей стал 8-ым в тренерской карьере. Ранее наставник по два раза выиграл с "Динамо" чемпионат и Кубок Украины, а также однажды Суперкубок страны, а затем трижды подряд привел венгерский "Ференцварош" к чемпионскому титулу.

Легендарный в прошлом футболист очень обеспокоен ситуацией в Украине. Ранее он заявлял, что после окончания чемпионата ОАЭ готов вернуться на Родину и взять в руки оружие.

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