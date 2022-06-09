Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо" после ухода румынского специалиста Мирчи Луческу.
По словам украинского тренер, он не планирует ждать, пока у Луческу закончится контракт, а намерен работать.
"Возвращение в "Динамо" после Луческу? Я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь откуда-то уйдет. Жизнь и работа тренера связана с переходами, но я никогда никого не подсиживал и не ждал, когда у кого-нибудь закончится контракт, и вот он я наготове. Я вообще считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе и не простаивать, если есть возможность работать где-нибудь. Пока я не знаю, где я буду в этом году или через год, но я буду точно работать. Для этого у меня достаточно сил и энергии.
Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет у "Динамо" после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу в "Динамо", и желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб. Я уверен, что все болельщики благодарны Луческу за проделанную работу в Динамо", - приводит слова Реброва Fanday.
Ребров также отметил, что его контаркт с "Аль-Айном" истекает и, возможно, он будет работать в другом клубе.
"У меня контракт по схеме "1+1". У клуба есть опция автоматического продления контракта, но пока эту опцию не использовал. Мое соглашение рассчитано до 1 июля, и если "Аль-Айн" использует опцию, я буду работать еще год. Опция продления достаточно накладная для клуба, но я к этому не имею никакого отношения. Руководство "Аль-Айна" обещало решить этот вопрос 15-20 июня, чтобы я понимал, где мне работать дальше", - сказал Ребров.
Напомним, в этом сезоне с "Аль-Айном" Сергей Ребров выиграл чемпионат страны и Кубкок лиги ОАЭ.
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".