Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о планах на будущее.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал возможность возглавить киевское "Динамо" после ухода румынского специалиста Мирчи Луческу.

По словам украинского тренер, он не планирует ждать, пока у Луческу закончится контракт, а намерен работать.

"Возвращение в "Динамо" после Луческу? Я не собираюсь ждать, пока кто-нибудь откуда-то уйдет. Жизнь и работа тренера связана с переходами, но я никогда никого не подсиживал и не ждал, когда у кого-нибудь закончится контракт, и вот он я наготове. Я вообще считаю, что тренер всегда должен быть в тонусе и не простаивать, если есть возможность работать где-нибудь. Пока я не знаю, где я буду в этом году или через год, но я буду точно работать. Для этого у меня достаточно сил и энергии.

Сейчас неправильно и некрасиво обсуждать, кто будет у "Динамо" после Луческу. Я считаю, что Луческу делает хорошую работу в "Динамо", и желаю ему работать еще много лет, потому что я люблю этот клуб. Я уверен, что все болельщики благодарны Луческу за проделанную работу в Динамо", - приводит слова Реброва Fanday.

Ребров также отметил, что его контаркт с "Аль-Айном" истекает и, возможно, он будет работать в другом клубе.

"У меня контракт по схеме "1+1". У клуба есть опция автоматического продления контракта, но пока эту опцию не использовал. Мое соглашение рассчитано до 1 июля, и если "Аль-Айн" использует опцию, я буду работать еще год. Опция продления достаточно накладная для клуба, но я к этому не имею никакого отношения. Руководство "Аль-Айна" обещало решить этот вопрос 15-20 июня, чтобы я понимал, где мне работать дальше", - сказал Ребров.

Напомним, в этом сезоне с "Аль-Айном" Сергей Ребров выиграл чемпионат страны и Кубкок лиги ОАЭ.

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