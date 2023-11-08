Победитель матча Украина - Италия получит прямую путевку на Евро-2024 по футболу.

20 ноября сборная Украины сыграет против национальной команды Италии в рамках квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал состав футболистов, вызванных на ноябрьский сбор команды, сообщает официальный сайт УАФ.

В основной список попали 26 игроков. Еще четверо исполнителей вошли в резервный список. Стоит отметить, что двое футболистов впервые получили вызов в национальную команду. Это - защитники киевского "Динамо" Владислав Дубинчак и игрок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров.

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Состав сборной Украины на матч с Италией

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Александр Сваток ("Днепр-1" Днепр), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Александр Караваев ("Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк).

Резервный список: Денис Попов, Виталий Буяльский, Владислав Ванат (все - "Динамо" Киев), Назарий Русин ("Сандерленд", Англия).

Напомним, сборная Украины сыграет в ноябре два матча: товарищеский поединок против польской "Лехии" и матч заключительного тура отбора на Евро-2024 по футболу против сборной Италии.

Положение команд в группе С квалификации Евро-2024: Англия (6 матчей, 16 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Италия (6 матчей, 10 очков), Северная Македония (6 матчей, 7 очков), Мальта (7 матчей, 0 очков).

Добавим, что победитель матча Украина - Италия получит прямую путевку на ЧЕ-2024 по футболу.

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