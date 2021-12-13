Реал выиграл дерби у Атлетико и укрепил лидерство в чемпионате Испании (видео)

Подопечные Карло Анчелотти одержали сухую победу.

В рамках 17-го тура чемпионата Украины состоялось мадридское дерби - "Реал" принимал "Атлетико". Битва двух грандов завершилась победой хозяев поля. Три очка "Реал" принесли голы Карима Бензема и Марко Асенсио. "Реал" - "Атлетико" - 2:0 Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57 "Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус Жуниор (Родриго, 87). "Атлетико": Облак, Льоренте, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо, Корреа (Суарес, 60), Коке, де Пауль (Эррера, 69), Карраско (Лемар, 46), Гризманн (Жоау Фелиш, 46), Матеус Кунья (Лоди, 60) Видео голов Читайте такжеПервые в истории: Реалу покорилось невероятное достижение в Лиге чемпионов (видео) Чемпионат Испании: положение команд "Реал" набрал 42 очка в 17 играх и на 8 очков опережает своего ближайшего преследователя "Севилью", у которой есть матч в запасе. В тройку лидеров также входит "Бетис" (33 очка).

"Атлетико" провел 16 матчей, набрав 29 очков, и располагается на четвертой позиции. Автор: Антон Дударь

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