Украинский голкипер провел первый сухой матч за "Реал" в этом году.

В среду, 15 февраля, был сыгран поединок 21-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский "Реал" противостоял "Эльче".

Матч проходил на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился сокрушительной победой "сливочных" со счетом 4:0.

Команда Карло Анчелотти открыла счет на 8-й минуте. Гол на свой счет записал Марко Асенсио. Укрепили свое преимущество "сливочные" на 31-й минуте. Гол ударом с пенальти забил Карим Бензема.

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На 45-й минуте встречи Бензема во второй раз реализовал пенальти и довел счет до разгромного.

После перерыва полузащитник "Реала" Лука Модрич установил финальный счет, забив четвертый гол на 80-й минуте.

"Реал" - "Эльче" - 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 30 (пен.), 45 (пен.), Модрич, 80

"Реал": Лунин, Карвахаль (Чуамени, 68), Милитао, Начо, Алаба, Вальверде (Одриосола, 68), Камавинга, Себальос (Модрич, 68), Асенсио (Аррибас, 81), Бензема (Мариано, 71)

"Эльче": Бадиа, Диего Гонсалес (Лирола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян, Кармона, Гути (Шейх, 58), Гумбау, Фидель (Моренте, 58), Клерк, Нтека (Бойе, 66), Понсе

Предупреждение: Мариано - Роко, Гумбау, Диего Гонсалес

Обзор матча:

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на поле. За 90 минут на поле украинец сделал 34 касания мяча и отдал 31 точную передачу из 33 (94%). Статистический портал Sofascore оценил игру Лунина в 6,9 балла.

Добавим, что голы в этой игре стали знаковыми для Карима Бензема. Французский нападающий забил 230 голов за "Реал" в чемпионате Испании. По этому показателю он обошел легендарного экс-нападающего мадридцев Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров "Реала" в Ла Лиге. Впереди только Криштиану Роналду с 311 голами.

Кроме того, Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги. Больше забили только Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (252), Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" идет на втором месте, отставая от "Барселоны" на восемь очков. В активе команды Карло Анчелотти 48 набранных баллов. "Эльче", в свою очередь, занимает последнее место с 9 очками.

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