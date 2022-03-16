"Реал" выделил деньги на поддержку вынужденных переселенцев.

Мадридский "Реал" оказал помощь беженцам из Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения российских оккупантов.

Как сообщает официальный сайт "Реала", клуб передаст 1 миллион евро Красному Кресту и партнеру Фонда клуба в Украине.

Часть средств, собранных в рамках кампании Real Madrid Foundation, пойдет на помощь юго-западному региону Украины и поддержку вынужденных переселенцев в западные области Украины.

Кроме того, отмечается, что Фонд "Реала" также помогает вещами и предметами первой необходимости внутренне перемещенным лицам в Украине и тем, кто уехал в другие страны Европы. Фонд передал более 13 000 единиц теплой и спортивной одежды для предоставления первичной помощи беженцам, прибывающим из Украины в Испанию.

Как сообщается, кампания "Вместе с Украиной" будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

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