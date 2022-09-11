Мадридский гранд уверенно разобрался с "Мальоркой" на своем поле.

В воскресенье, 11 сентября, мадридский "Реал" в рамках пятого тура первенства Испании по футболу принимал на своем поле "Мальорку".

Подопечные Карло Анчелотти, несмотря на то что пропустили первыми, сумели дожать соперника и одержать уверенную волевую победу.

Мадридская команда владела преимуществом, но на 35-й минуте встречи гости вышли вперед после точного удара Ведата Мурики. Тем не менее перед перерывом хозяева поля смогли выровнять положение усилиями Федерико Вальверде.

Видео дня

Во втором тайме "Реал" еще долго не мог поразить ворота "Мальорки", но ближе к концу встречи все же разобрался с соперником. На 73-й минуте мадридцы вышли вперед стараниями Винисиуса Жуниора, а в конце поединка Родриго и Антонио Рюдигер довели счет до разгромного.

"Реал" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 73, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 71), Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 59), Вальверде, Кроос, Себальос (Камавинга, 69), Родриго, Азар (Модрич, 59), Винисиус

"Мальорка": Райкович, Маффео, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста, Дани Родригес (Гренье, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антонио Санчес, 59), Мурики (Абдон, 78), Ли Кан Ин (Жуниор, 78)

Предупреждения: Менди, 25, Вальверде, 34, Алаба, 81 - Настасич, 16, Маффео, 25, Раильо, 39, Вальент, 85, Антонио Санчес, 86

Обзор матча:

После пяти туров "Реал" идет без потерь и с 15 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. "Мальорка" с пятью баллами занимает 13 место.

В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют в мадридском дерби против "Атлетико", а "Мальорка" встретится с "Альмерией".

Вас также могут заинтересовать новости: