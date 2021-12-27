В мадридском клубе больше не рассчитывают на Иско и Гарета Бэйла.

Мадридский "Реал" во время зимнего трансферного окна имеет цель продать двух своих атакующих полузащитников.

Об этом сообщает авторитетное издание Marca.

"Сливочные" хотят разгрузить свою зарплатную ведомость и поэтому охотно избавятся от испанского хавбека Иско и валлийского вингера Гарета Бэйла.

Контракты обоих игроков действуют до конца июня и руководство клуба стремится выручить за них хоть какие-то средства, чтобы они не ушли из команды бесплатно.

32-летний Бэйл в последний раз играл за "Реал" в августе этого года, а затем получил травму. В его активе три матча в текущем сезоне Ла Лиги и один забитый мяч. У 29-летнего Иско - семь поединков и тоже один гол.

Портал Тransfermarkt оценил Бэйла в 10 миллионов евро, а Иско - в 15.

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