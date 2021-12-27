Мадридский "Реал" во время зимнего трансферного окна имеет цель продать двух своих атакующих полузащитников.
Об этом сообщает авторитетное издание Marca.
"Сливочные" хотят разгрузить свою зарплатную ведомость и поэтому охотно избавятся от испанского хавбека Иско и валлийского вингера Гарета Бэйла.
Контракты обоих игроков действуют до конца июня и руководство клуба стремится выручить за них хоть какие-то средства, чтобы они не ушли из команды бесплатно.
32-летний Бэйл в последний раз играл за "Реал" в августе этого года, а затем получил травму. В его активе три матча в текущем сезоне Ла Лиги и один забитый мяч. У 29-летнего Иско - семь поединков и тоже один гол.
Портал Тransfermarkt оценил Бэйла в 10 миллионов евро, а Иско - в 15.
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"Реал": результаты в сезоне
- Подопечные Карло Анчелотти лидируют в Ла Лиге, имея 46 очков после 19 туров. У ближайшего преследователя ("Севилья") на 8 баллов меньше, но одна игра в запасе.
- "Реал" выиграл свой квартет на групповом этапе Лиги чемпионов и узнал своего соперника в плей-офф.