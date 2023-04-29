"Реал" сократил отставание от "Барселоны" в турнирной таблице.

В субботу, 29 апреля, состоялся поединок 32-го тура испанской Ла Лиги. Мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимал "Альмерию".

Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Хозяева поля открыли счет в дебюте встречи - на 5-й минуте забил Карим Бензема. На 17-й минуте французский форвард оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. На 42-й минуте матча Бензема реализовал пенальти, оформив хет-трик.

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На 45+1-й минуте "Альмерии" удалось отыграть один мяч - гол забил Лазаро.

В начале второго тайма бразильский форвард Родриго вернул "Реалу" преимущество в три мяча.

На 61-й минуте Лукас Робертоне забил второй гол "Альмерии", установив финальный счет на табло.

"Реал" - "Альмерия" - 4:2

Голы: Бензема, 5, 17, 42 (пен), Родриго, 47 - Лазаро, 45+1, Робертоне, 61

"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Камавинга, Себальос, Чуамени, Кроос (Начо, 72), Родриго (Асенсио, 72), Бензема, Винисиус (Карвахаль, 82)

"Альмерия": Мартинес, Мендеш, Эли, Чуми, Родригес (Мелеро, 75), Пуйгмаль (Эгуарас, 57), Портильо, де ла Ос (Робертоне, 57), Коста (Сентельес, 75), Рамазани (Суарес Чаррис, 65), Лазаро

Предупреждения: Винисиус, Камавинга - Лазаро, Мендеш

Обзор матча:

Победа в этой игре позволила "Реал" сократить отставание от "Барселоны" до 8 очков, но "блаугранас" свой поединок 32-го тура еще не сыграли. "Альмерия" занимает 15-е место с 33 баллами в активе.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Сосьедада", а "Альмерия" встретится с "Эльче". Оба матча состоятся 2 мая.

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