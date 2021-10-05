Болельщики "Карпат" решили пожарить сосиски на трибунах стадиона "Украина".

Фанаты львовских "Карпат" устроили пикник на трибуне во время матча Второй лиги против столичного "Левого берега", который проходил на стадионе "Украина".

Львовские болельщики принесли на трибуны мангал и угли, решили пожарить сосиски прямо там. Также на видео можно увидеть, что они распивают пиво.

Видео в Twitter опубликовал журналист Ярослав Марьянко.

Отметим, что "Карпаты" в этом матче выиграли со счетом 2:0, а в таблице Второй лиги в Группе "А" после десяти матчей занимают второе место.

Напомним, что стадион "Украина" ранее принимал матчи национальной сборной, а также еврокубков.

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Автор: Антон Дударь