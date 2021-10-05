Фанаты Карпат / фото ФК Карпаты
Фанаты львовских "Карпат" устроили пикник на трибуне во время матча Второй лиги против столичного "Левого берега", который проходил на стадионе "Украина".
Львовские болельщики принесли на трибуны мангал и угли, решили пожарить сосиски прямо там. Также на видео можно увидеть, что они распивают пиво.
Видео в Twitter опубликовал журналист Ярослав Марьянко.
Фанаты "Карпат" устроили пикник на трибунах
Отметим, что "Карпаты" в этом матче выиграли со счетом 2:0, а в таблице Второй лиги в Группе "А" после десяти матчей занимают второе место.
Напомним, что стадион "Украина" ранее принимал матчи национальной сборной, а также еврокубков.