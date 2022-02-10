В амстердамском "Аяксе" вспыхнул новый скандал.

Нидерландский футбольный клуб "Аякс" во второй раз за несколько дней попадает в громкий скандал сексуального характера. После того, как Марк Овермарс покинул пост спортивного директора "Аякса" из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам, футболиста молодежной команды клуба из Амстердама обвинили в изнасиловании.

Известный нидерландский ведущий Деннис Схоутен, заявил, что 19-летняя девушка ему сообщила, что шесть месяцев назад ее изнасиловал 20-летний футболист молодежной команды "Аякса" Донни Уормердам.

"Девушка рассказала мне, что он изнасиловал ее на вечеринке шесть месяцев назад. Она подала заявление в полицию", - говорит Схоутен.

Ведущий заявил, что познакомился с предполагаемой пострадавшей в ​​интернете, но уже общался с ней лично.

"Эта девушка была на вечеринке в Вурхауте, и он тоже был там. Она думала, что Уормердам хороший парень. Они поцеловались, а потом он потащил ее вверх по лестнице, хотел большего. Она ясно сказала "нет", но он разорвал ее штаны на куски, я видел фотографии. Тогда он сделал это. Спустя примерно три минуты, он вышел и вернулся на вечеринку", - приводит слова Схоутена Marca.

Двадцатилетний Уормердам является воспитанником молодежной академии "Аякса". Опорный полузащитник еще не дебютировал за первую команду, но за дубль провел 40 матчей.

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