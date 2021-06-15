Португальская сборная обыграла Венгрию, а Криштиану Роналду вошел в историю.

Действующий чемпион Европы сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Соперники встречались в Будапеште.

Лучший момент в первой половине игры был у Португалии, но Роналду под конец тайма умудрился не забить с линии вратарской.

После перерыва португальцам по-прежнему не удавалось распечатать ворота Гулачи. В то же время Венгрия забила в контратаке на 80-й минуте, но гол был справедливо отменен из-за офсайда.

До последних минут матча ничего не предвещало разгромного счета, но в итоге Португалия победила именно так.

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Счет был открыт на 84-й минуте - Венгрии крупно не повезло. Сперва мяч после рикошета прилетел к Рафаэлу Геррейру, португалец пробил, и снова вмешался рикошет - от ноги игрока сборной Венгрии мяч полетел в угол ворот.

Еще через две минуты Португалия заработала пенальти, и Роналду реализовал его, забив свой десятый гол на чемпионатах Европы и став лучшим бомбардиром в истории Евро.

В компенсированное время португалец отличился еще раз - теперь уже с игры, почти закатив мяч в ворота после блестящей комбинации.

Венгрия - Португалия - 0:3

Голы: Геррейру, 84, Роналду, 87 (с пенальти), 90+2

Венгрия: Гулачи, Ботка, Орбан, О. Солои, Ловренчич, Кляйнхайслер, Надь, Шефер (Него, 65), Фиоло, А. Салаи, Шоллои

Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу, Карвалью, Бруну Фернандеш, Жота, Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Роналду

Предупреждения: Орбан, Надь - Диаш

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Евро-2020: группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

Франция и Германия свой матч проведут также 15 июня.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Антон Дударь