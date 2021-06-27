Андрей Пятов на правах старожила коллектива пользуется авторитетом в раздевалке.

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал настрой команды накануне поединка со Швецией в рамках 1/8 финала Евро-2020. Напомним, что этот турнир последний для 36-летнего Пятова в футболке национальной команды.

Слова стража ворот приводит официальный сайт УАФ.

- Был ли в команде откровенный разговор после матча с Австрией?

- Да, был, еще когда мы ждали результатов в других группах. Разговор получился мужским, говорил не только я, остальные также высказали свое мнение. Не буду рассказывать деталей. Говорить на камеру - одно, но если ты не отвечаешь за сказанное на поле - эти слова пусты. Надеюсь, что мы подтвердим на поле те слова, которые сказали тогда.

- Кого вы можете выделить среди голкиперов на Евро-2020?

- Прежде всего Георгия Бущана, ведь мы делаем общее дело, друг друга поддерживаем. Если выделять кого-то еще - многие из вратарей провели хороший турнир, но есть и те, кто допускал ошибки.

- В Глазго вам будет не хватать такой поддержки украинских болельщиков, которая была в Бухаресте?

- Я за то, чтобы было как можно больше болельщиков. С Австрией был даже не полный стадион, но мы чувствовали поддержку. Если бы не ограничения, думаю, на три четверти стадион заполнился бы нашими болельщиками. Надеюсь, мы не разочаруем их в Глазго.

Отметим, что в конце мая Пятов продлил контракт с "Шахтером".

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Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин