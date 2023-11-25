"Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В субботу, 25 ноября, состоялся поединок 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Райо Вальекано" принимал "Барселону".

Игра проходила на стадионе "Вальекас" и завершилась вничью.

Счет в игре открыли хозяева поле - 28-летний полузащитник "Райо Вальекано" Унаи Лопес поразил ворота Пеньи мощным ударом из-за пределов штрафной. Сравнять счет "Барселоне" удалось на 82-й минуте - защитник "Райо" Флориан Лежен забил мяч в собственные ворота.

Видео дня

"Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:1

Голы: Унаи Лопес, 39 - Лежен, 82 (автогол)

"Райо Вальекано": Димитриевский, Балью, Мумин (Сисс, 75), Лежен, Эспино, Паласон, Унаи Лопес (Рацу, 78), Валентин, де Фрутос (Бебе, 69), Камельо (Фалькао, 75), Трехо (Кике Перес, 68)

"Барселона": Пенья, Канселу, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, де Йонг, Ромеу (Гюндоган, 55), Педри (Фермин Лопес, 75), Ямаль (Рафинья, 75), Левандовский, Ферран Торрес (Жоау Феликс, 55)

Предупреждения: Эспино, 64, Унаи Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педри, 31, Ромеу, 51

Обзор матча:

"Барселона" набрала 31 балл и занимает третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 19 очками идет на 8-й строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Райо Вальекано" сыграет против "Атлетика" Бильбао, а "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико".

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