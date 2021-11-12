Криштиану Роналду осчастливил юную болельщицу / фото REUTERS
В матче квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Ирландии принимала Португалию. Поединок завершился без голов - 0:0.
После игры на поле прорвалась юная 13-летняя фанатка. Девочка подбежала к лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду и упала к нему в объятия. Легендарный спортсмен подарил ей свою футболку. Ребенок был на седьмом небе от счастья и расплакался.
Как выяснилось, девочку зовут Эддисон Уэлан - она футболистка клуба "Шелбурн".