Товарищеский матч в рамках подготовки к Олимпийским играм так и не доиграли.

Олимпиада в Токио еще не началась, а расистский скандал уже случился.

Субботний товарищеский матч за закрытыми дверями в японской Вакаяме между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу, который состоял из трех таймов по 30 минут, закончился на 85-й минуте при счете 1:1.

Сборная Германии U-23 в полном составе покинула поле. Немцы выразили протест, ведь их возмутило то, что их партнера оскорбили на расистской почве.

Пресс-служба немецкой команды в Twitter объяснила суть конфликта. Причиной покинуть поле для немецкой сборной стали слова футболиста Гондураса, который оскорбил защитника Бундестим Джордана Торунаригу. 23-летний Торунарига является чернокожим и играет в берлинской "Герте".

Отметим, что в национальной сборной Германии немало чернокожих футболистов: Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Боте Баку, Джером Боатенг, Серж Гнабри и другие.

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Автор: Артем Будрин