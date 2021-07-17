Олимпиада в Токио еще не началась, а расистский скандал уже случился.
Субботний товарищеский матч за закрытыми дверями в японской Вакаяме между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу, который состоял из трех таймов по 30 минут, закончился на 85-й минуте при счете 1:1.
Сборная Германии U-23 в полном составе покинула поле. Немцы выразили протест, ведь их возмутило то, что их партнера оскорбили на расистской почве.
Пресс-служба немецкой команды в Twitter объяснила суть конфликта. Причиной покинуть поле для немецкой сборной стали слова футболиста Гондураса, который оскорбил защитника Бундестим Джордана Торунаригу. 23-летний Торунарига является чернокожим и играет в берлинской "Герте".
Отметим, что в национальной сборной Германии немало чернокожих футболистов: Джонатан Та, Антонио Рюдигер, Боте Баку, Джером Боатенг, Серж Гнабри и другие.
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