Малик Скотт считает, что у Фьюри больше шансов на победу, однако все может изменится.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира.

Знаменитый тренер Малик Скотт, работающий с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, поделился своим мнением относительно фаворита исторического мегафайта. По словам Скотта, у британского супертяжа сейчас больше шансов на победу в этом противостоянии.

"Раньше думал, что в этом бою шансы 50 на 50, но теперь я отдаю предпочтение Фьюри - 70 на 30. Учитывая, как Усик выглядел в поединке против Дюбуа, я был не особо впечатлен его выступлением.

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Александр хорошо себя показал, я знаю, что он может сделать. Мне понравился Усик, который дважды дрался с Энтони Джошуа. Ему нужны такие бои с равными шансами. Прямо сейчас мы отдаем предпочтение Фьюри. Но я уверен, что через четыре недели мы назовем фаворитом Усика", - приводит слова Скотта BoxingSocial.

Добавим, что боя Усик - Фьюри состоится в конце этого года или в начале следующего. Точная дата поединка станет известна после боя Фьюри - Нганну, который состоится 28 октября.

Напомним, свой предыдущий бой Александр Усик провел в августе этого года. Украине нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

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