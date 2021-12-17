Жадсон ищет новый клуб у себя на родине.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Жадсон, который является автором победного гола "горняков" в финале Кубка УЕФА-2009 и настоящей легендой клуба, планирует продолжить свою карьеру и готовится к переходу в новый коллектив. Сейчас игроку 38 лет.

Читайте такжеОдин из лучших футболистов в истории Шахтера впервые прокомментировал свой уход из донецкого клубаПоследней командой Жадсона был представитель бразильской Серии В "Аваи". Клуб завоевал повышение в классе по итогам этого сезона, но экс-игрок "Шахтера" сыграл всего 9 матчей и результативными действиями не отличался.

Срок соглашения Жадсона с "Аваи" истек и 38-летний полузащитник получил статус свободного агента.

Карьеру завершать опытный игрок не намерен.

Как сообщает Futebol Interior, опытный хавбек ведет переговоры с бразильским клубом "Витория", который вылетел в Серию С и испытывает целый ряд проблем. В частности, клубу запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов. Однако они могут заключить соглашение с Жадсоном и заявить его до следующей пятницы, использовав бюрократические лазейки в регламенте.

Жадсон: карьера в Украине

Жадсон пришел в "Шахтер" в 2005 году из "Атлетико Паранаэнсе" и провел в украинском клубе семь сезонов.

В составе "Шахтера" Жадсон сыграл 269 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 42 голевых передачи.

С "Шахтером" бразилец пять раз становился чемпионом Украины, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также является обладателем Кубка УЕФА.

Автор: Владимир Медяник