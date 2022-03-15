Владислав Ващук считает, что не стоит судить Тимощука, пока он не высказал свою позицию.

Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук поделился мнением о бывшем партнере по сборной Украины Анатолии Тимощуке.

По мнению Ващука, Тимощука не стоит судить до тех пор, пока он не высказал свою позицию касательно войны в Украине.

"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно. По поводу молчания его не могу ничего сказать. Он же пока еще ничего не сказал. Пока только мы сделали действия, которые лишили его достижений. С его стороны мы ничего не услышали. Надо у него спросить, что происходит.

Пока он не ответит, я считаю, преждевременно делать какие-то поспешные выводы. Пока выводы делаем только мы, не зная, что и как у него. А выводы надо делать всегда после того, как высказались обе стороны", - приводит слова Ващука FanDay.

Напомним, что после вторжения России в Украину Тимощук ни разу не высказал свою позицию, а также продолжает работу в тренерском штабе питерского "Зенита". По этой причине Тимощука вычеркнули из истории украинского футбола.

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