Ярослав Ракицкий начнет тренироваться с донецким клубом.

Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь "Шахтера".

Об этом сообщает Футбол NEWS.

Не известно, 32-летний защитник подпишет контракт, или просто будет поддерживать форму в стане клуба.

"Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они много сделали для "Шахтера". Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю.

Я думаю, что Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", – сказал спортивный директор дончан Дарио Срна.

После начала войны Ракицкий расторг контракт с питерским "Зенитом" и уехал из России. Он тренировался в Турции вместе с харьковским "Металлистом", а теперь прибудет в команду "горняков".

9 апреля в 20.00 "Шахтер" проведет благотворительный матч с греческим "Олимпиакосом".

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