Иван Ордец выступает в России с 2019 года / фото instagram.com/fcdynamo
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".
Об этом сообщается на странице "Динамо" Москва в Instagram.
Ордец подписал новый контракт по схеме "2+1" - до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.
Футболист сфотографировался с футболкой "Динамо" в руках.
"Рад оставаться частью большой семьи. Только вперед", - прокомментировал подписание контракта Ордец на своей странице в соцсети.
Иван Ордец / фото instagram.com/fcdynamo
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Иван Ордец: карьера
- Ордец является воспитанником "Шахтера". Кроме "горняков", в Украине он выступал за "Мариуполь".
- Летом 2019 года Ордец перешел в московское "Динамо" в статусе свободного агента. Критику в свой адрес из-за этого трансфера он прокомментировал словами "Собаки лают - караван идет".
- Он провел за "Динамо" 64 матча, в которых забил 5 голов.
- За сборную Украины Ордец сыграл в 12 матчах, забив 1 гол. Но после переезда в Россию защитник перестал вызываться в главную команду страны.