Иван Ордец решил продолжить карьеру в России.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо".

Об этом сообщается на странице "Динамо" Москва в Instagram.

Ордец подписал новый контракт по схеме "2+1" - до лета 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Футболист сфотографировался с футболкой "Динамо" в руках.

"Рад оставаться частью большой семьи. Только вперед", - прокомментировал подписание контракта Ордец на своей странице в соцсети.

Иван Ордец: карьера

Ордец является воспитанником "Шахтера". Кроме "горняков", в Украине он выступал за "Мариуполь".

Летом 2019 года Ордец перешел в московское "Динамо" в статусе свободного агента. Критику в свой адрес из-за этого трансфера он прокомментировал словами "Собаки лают - караван идет".

Он провел за "Динамо" 64 матча, в которых забил 5 голов.

За сборную Украины Ордец сыграл в 12 матчах, забив 1 гол. Но после переезда в Россию защитник перестал вызываться в главную команду страны.

Автор: Антон Дударь