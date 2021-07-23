Вихрь прошелся по полю, когда футболисты только собирались начать игру.

Финал одного из местных футбольных турниров в Боливии на время прервал пылевой смерч, который ворвался на поле.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Вихрь атаковал футболистов, когда те выстроились в шеренгу перед началом встречи. Он прошелся от ворот до центра поля - футболисты сперва растерялись, но затем разбежались в стороны, а куртку одного из них подбросило в воздух.

Затем вихрь продвинулся к другой штрафной и исчез.

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Автор: Антон Дударь