Футболистам пришлось разбегаться / фрагмент из видео
Финал одного из местных футбольных турниров в Боливии на время прервал пылевой смерч, который ворвался на поле.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Вихрь атаковал футболистов, когда те выстроились в шеренгу перед началом встречи. Он прошелся от ворот до центра поля - футболисты сперва растерялись, но затем разбежались в стороны, а куртку одного из них подбросило в воздух.
Затем вихрь продвинулся к другой штрафной и исчез.
В Боливии футбольный матч прервал пылевой вихрь