"Арсенал" выиграл пять из пяти матчей на старте нового сезона АПЛ.

В среду, 31 августа, на стадионе "Эмирейтс" состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Арсенал" принимал "Астон Виллу".

Игра завершилась триумфом "канониров".

Хозяева смогли отличиться в середине первого тайма – на 30-й минуте бразилец Габриэл Жезус забил первый гол встречи. На 74-й минуте "Астон Вилла" сумела сравнять счет благодаря усилиям Дугласа Луиса.

На 77-й минуте "Арсенал" снова вышел вперед – гол забил Габриэл Мартинелли с передачи Букайо Сака.

"Арсенал" - "Астон Вилла" - 2:1

Голы: Жезус, 30, Мартинелли, 76 - Луис, 74

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 64), Салиба, Габриэль, Тирни, Джака, Локонга, Сака (Холдинг, 88), Эдегор (Смит-Роу, 81), Мартинелли, Жезус (Нкетиа, 88)

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь, МакГинн (Луис, 73), Камара (Ингс, 84), Рэмзи, Бэйли, Уоткинс, Буэндия (Коутиньо, 73)

Предупреждения: Эдегор, Салиба - Рэмзи, Конса, МакГинн

Обзор матча:

Таким образом, команда испанца Микеля Артеты, цвета которой с лета этого года защищает украинец Александр Зинченко, одержала пять побед в пяти стартовых турах нового чемпионата Англии.

Подобное достижение удалось "Арсеналу" впервые с сезона-2004/2005. В той кампании лондонцы финишировали на второй позиции, набрав 83 очка в 38 играх. Чемпионом Англии-2004/2005 стал "Челси", который завершил сезон с 95 баллами.

Кроме этого "Арсенал" выигрывал пять стартовых матчей в сезонах 1930/1931 и 1947/1948. В обоих случаях лондонский клуб становился чемпионом Англии.

Добавим, что Александр Зинченко не принимал участия в матче против "Астон Виллы". Украинец продолжает восстанавливаться после травмы колена.

После пятого тура "Арсенал" продолжил возглавлять турнирную таблицу АПЛ – у "канониров" 15 очков после пяти проведенных матчей. "Астон Вилла" остается у зоны вылета с тремя набранными очками.

В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед". Этот поединок запланирован на 4 сентября.

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