Больше других прибавил в цене Александр Зинченко.

Пять футболистов сборной Украины прибавили в трансферной стоимости после выступления на Евро-2020.

Данные о стоимости футболистов обновил авторитетный портал Transfermarkt.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подорожал на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 28 миллионов.

Трансферная стоимость форварда "Гента" Романа Яремчука поднялась на 2,5 миллиона евро и равняется 17,5 миллионам.

Защитник "Динамо" Илья Забарный подорожал сразу на 6 миллионов и теперь стоит 11 миллионов.

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Также в цене выросли вратарь "Динамо" Георгий Бущан (с 5 до 7,5 миллионов евро) и форвард "Днепра-1" Артем Довбик (с 1 до 1,5 миллионов).

Отметим, что возглавляет список самых дорогих украинских футболистов полузащитник Руслан Малиновский. Его трансферная цена после Евро-2020 не изменилась - 30 миллионов евро.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь