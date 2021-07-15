Пять футболистов сборной Украины прибавили в трансферной стоимости после выступления на Евро-2020.
Данные о стоимости футболистов обновил авторитетный портал Transfermarkt.
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подорожал на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 28 миллионов.
Трансферная стоимость форварда "Гента" Романа Яремчука поднялась на 2,5 миллиона евро и равняется 17,5 миллионам.
Защитник "Динамо" Илья Забарный подорожал сразу на 6 миллионов и теперь стоит 11 миллионов.
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Также в цене выросли вратарь "Динамо" Георгий Бущан (с 5 до 7,5 миллионов евро) и форвард "Днепра-1" Артем Довбик (с 1 до 1,5 миллионов).
Отметим, что возглавляет список самых дорогих украинских футболистов полузащитник Руслан Малиновский. Его трансферная цена после Евро-2020 не изменилась - 30 миллионов евро.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию - 2:1.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, и впервые пробились в плей-офф чемпионатов Европы.
- В 1/8 финала сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции благодаря голу Артема Довбика - 2:1. Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал Евро.
- В 1/4 финала сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4: видео голов матча.
- На Евро-2020 украинская сборная стала самой дисциплинированной командой турнира.
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