"Порту" и "Спортинг" не смогли определить победителя в матче 22-го тура чемпионата Португалии.

В пятницу, 11 февраля, в центральном матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу встретились лидеры первенства "Порту" и "Спортинг". Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась со счетом 2:2.

Лиссабонский клуб к 34-й минуте повел 2:0 - голы забили Паулинью и Нуну Сантуш. "Порту" один мяч отыграл еще до перерыва - отличился Фабиу Виейра. В самом начале второй половины "Спортинг" остался в меньшинстве - вторую желтую получил Себастьян Коатес. От поражения "Порту" ушел на 78-й минуте благодаря голу Мехди Тареми.

Завершился поединок грандов португальского футбола громким скандалом. В самой концовке матча произошла массовая потасовка, участие в которой приняли все игроки обеих команд, включая запасных, тренерские штабы, персонал клубов, стюарды, болбои, болельщики и даже неизвестные люди в голубых манишках.

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

По итогу массовой драки арбитр показал еще 4 красные карточки.

В составе "Порту" были удалены Агустин Маркесин и Пепе, в составе "Спортинга" - Жоау Паулинью и Бруно Табата, при этом все четыре футболиста к тому моменту находились на скамейке запасных.

"Порту" - "Спортинг" 2:2

Голы: Виейра 38, Тареми 78 - Паулиньо 8, Сантош 34

Обзор матча:

Порту - Спортинг: итоги матча