Болельщики "Аталанты" выбрали лучший гол минувшего сезона.

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал автором лучшего гола "Аталанты" по итогам прошлого сезона.

Об этом сообщает официальный Твиттер итальянского клуба.

Данную награду украинский футболист получил за шедевральный гол в ворота "Ювентуса" в 25-м туре Серии А.

Это взятие ворот произошло на 76-й минуте. Получив пас от одноклубника во время розыгрыша штрафного, Малиновский ударом метров с 25 положил игровой снаряд точно в верхний угол голкипера туринского гранда.

Стоить отметить, что этот же гол оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии сезона-2021/22.

Видео гола:

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.

По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.

На данный момент на счету Малиновского 128 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 29 голов и отдал 26 ассистов.

Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.

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