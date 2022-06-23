Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский стал автором лучшего гола "Аталанты" по итогам прошлого сезона.
Об этом сообщает официальный Твиттер итальянского клуба.
Данную награду украинский футболист получил за шедевральный гол в ворота "Ювентуса" в 25-м туре Серии А.
Это взятие ворот произошло на 76-й минуте. Получив пас от одноклубника во время розыгрыша штрафного, Малиновский ударом метров с 25 положил игровой снаряд точно в верхний угол голкипера туринского гранда.
Стоить отметить, что этот же гол оказался на 19-м месте в рейтинге лучших голов чемпионата Италии сезона-2021/22.
Видео гола:
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022
Напомним, в минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.
По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На данный момент на счету Малиновского 128 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 29 голов и отдал 26 ассистов.
- Transfermarkt оценивает украинца в 28 млн евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023-го.