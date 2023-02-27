"Милан" обыграл "Аталанту" в 24-м туре чемпионата Италии.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся поединок 24-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" играл против "Аталанты".

Встреча проходила на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 26-й минуте - французский защитник "Милана" Тео Эрнандес нанес пушечный удар с дальней дистанции, мяч взяла на себя стойка и после рикошета от вратаря оказался в воротах. Автогол. В концовке встречи окончательный счет установил Жуниор Мессиас, который забил после передачи Рафаэля Леау.

Видео дня

"Милан" - "Аталанта" - 2:0

Голы: Муссо, 26 (аг), Мессиас, 86

"Милан": Меньян, Калулу, Томори, Тиау, Мессиас (Салемакерс, 88), Крунич, Тонали, Эрнандес, Диас (де Кетеларе, 74), Жиру (Ибрагимович, 74), Леау (Ребич, 88)

Аталанта: Муссо, Толои, Джимсити, Скальвини (Паломино, 84), Дзаппакоста (Руджери, 84), де Рон, Копмейнерс (Ворлицкий, 84), Меле, Эдерсон (Бога, 63), Хойлунд, Лукман (Муриэль, 69)

Предупреждения: Леау, Тиау, Крунич - Толои

Обзор матча:

Добавим, что в этой игре впервые за 280 дней вышел на поле легендарный шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович. Швед вышел на газон на 74-й минуте, заменив французского форварда Оливье Жиру.

Напомним, в мае Ибрагимович перенес операцию, после чего проходил процесс реабилитации. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за "россонери", в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

За 24 сыгранных матча "Милан" набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника - "Интер". В активе "Аталанты" 41 очко, команда Джана Пьеро Гасперини расположилась на шестой строчке.

В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Фиорентиной", а "Аталанта" примет "Удинезе".

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