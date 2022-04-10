Подопечные Почеттино победили в гостях "Клермон".

В субботу, 9 апреля в рамках 31-го тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ в гостях играл против "Клермона". Игра завершилась сокрушительной победой гостей.

Нападающие парижского гранда Килиан Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику. Легендарный аргентинец Лионель Месси отдал три голевых передачи.

Клермон - ПСЖ - 1:6

Голы: Неймар, 6, Мбаппе, 19, Доссу, 42, Неймар, 71, пен, Мбаппе, 74, Мбаппе, 80, Неймар, 83

"Клермон": Десма, Биллонг (Ожье, 90), Менди, Зедадка, Сейду, Кауи (Кьей, 67), Маньин, Бертомье (Да Кунья, 67), Доссу (Аллевина, 66), Гастьен, Байо (Бускетс, 84)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Дина Эбимбе, 86), Кимпембе (Керер, 79), Серхио Рамос, Нуну Мендеш (Бернат, 85), Верратти (Мишу, 85), Данилу Перрейра, Гуйе (Вейналдум, 67), Мбаппе, Неймар, Месси

Предупреждения: Гастьен, 70 - Неймар, 53

Обзор матча:

ПСЖ крепко закрепился на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

Парижский клуб набрал 71 очко и уже к концу апреля у подопечных Марусио Почеттино есть все шансы досрочно стать чемпионами. "Клермон" занимает 17-е место (28 очков).

Вас также могут заинтересовать новости: