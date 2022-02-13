В 1/8 финала ЛЧ состоится битва грандов.

15 февраля начнется плей-офф Лиги чемпионов. В рамках 1/8 финала парижский ПСЖ сыграет против мадридского "Реала".

Первый поединок пройдет на поле "Пари Сен-Жермен", в столице Франции.

Букмекеры считают, что ПСЖ является фаворитом как первого матча в частности, так и на проход в четвертьфинал в целом.

Поставить на победу ПСЖ в первой игре можно за коэффициент 2,08, ничья - 3,82, а триумф "Реала" оценен в 3,64. На проход парижан в 1/4 финала предлагается коэффициент 1,80, а на "сливочных" - 1,95.

ПСЖ - Реал: где смотреть противостояние

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 15 февраля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00.

ПСЖ - Реал: перед матчем