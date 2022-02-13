15 февраля начнется плей-офф Лиги чемпионов. В рамках 1/8 финала парижский ПСЖ сыграет против мадридского "Реала".
Первый поединок пройдет на поле "Пари Сен-Жермен", в столице Франции.
Букмекеры считают, что ПСЖ является фаворитом как первого матча в частности, так и на проход в четвертьфинал в целом.
Поставить на победу ПСЖ в первой игре можно за коэффициент 2,08, ничья - 3,82, а триумф "Реала" оценен в 3,64. На проход парижан в 1/4 финала предлагается коэффициент 1,80, а на "сливочных" - 1,95.
ПСЖ - Реал: где смотреть противостояние
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 15 февраля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".
Начало встречи - в 22.00.
ПСЖ - Реал: перед матчем
- "Реал" занял первое место в группе D, где были "Интер", "Шериф" и "Шахтер". ПСЖ стал вторым в квартете А, где выступали также "Манчестер Сити", "Брюгге" и "Лейпциг".
- В 2018 году ПСЖ и Реал пересекались на стадии 1/8 финала ЛЧ и тогда по сумме двух матчей сильнее оказались мадридцы (5:2).
- Перед поединком в Лиге чемпионов ПСЖ в рамках Лиги 1 обыграл "Ренн" (1:0), а "Реал" в Ла Лиге поделил очки с "Вильярреалом" (0:0).
- Судить противостояние будет итальянский арбитр Даниэле Орсато.