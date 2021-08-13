Лионель Месси уже принес французскому клубу 156 миллионов долларов.

Лионель Месси еще не сыграл за французский "Пари Сен-Жермен" ни одного матча, но уже установил рекорд футбола.

Ранее ни один клуб не продал за первые сутки столько футболок нового игрока команды, сколько продал ПСЖ после подписания Месси.

Об этом в Twitter сообщила испанская журналистка Вероника Брунати.

За сутки было продано 832 тысячи футболок по 188 долларов. Таким образом, ПСЖ уже заработал 156 миллионов долларов.

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Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1". Он будет выступать под №30.

По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.

Автор: Антон Дударь