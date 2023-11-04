ПСЖ поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1.

В пятницу, 3 ноября, состоялся поединок 11-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ принимал "Монпелье".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась разгромной победой парижан.

Счет в игре был открыт на 10-й минуте - полузащитник Ли Кан Ин забил красивый гол ударом в "девятку" ворот. На 58-й минуте парижане удвоили свое преимущество - после эффектного паса пяткой от Усмана Дембеле гол забил Уоррен Заир-Эмери. Точку в матче поставил Витиниья, отличившийся на 66-й минуте после передачи Ашрафа Хакими.

Видео дня

ПСЖ - "Монпелье" - 3:0

Голы: Ли Кан Ин, 10, Заир-Эмери, 58, Витинья, 66

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Солер, 78), Маркиньос (Эрнандес, 71), Шкриньяр, Мукиеле, Угарте, Ли Кан Ин (Витинья, 62), Заир-Эмери (Фабиан Руис, 77), Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 62)

Обзор матча:

ПСЖ набрал 24 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 11 баллами занимает 11-е место.

В следуюещем туре чемпионата Франции парижане сыграют против "Реймса", а "Монпелье" встретится с "Ниццей".

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