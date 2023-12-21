Победу ПСЖ принесли точные удары Килиана Мбаппе и Витиньи.

В среду, 20 декабря, состоялся поединок 17-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ принимал "Метц".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась победой хозяев поля.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. В начале второго тайма парижане открыли счет - на 49-й минуте Витинья забил с передачи Ли Кан Ина. На 60-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество ПСЖ - нападающий отправил мяч в сетку ворот фантастическим ударом из-за пределов штрафной. На 72-й минуте "Метцу" удалось отыграть один мяч - Удоль забил с передачи Камара. На 83-й минуте игры Килиан Мбаппе оформил дубль, поставив точку в матче.

Видео дня

ПСЖ - "Метц" - 3:1

Голы: Витинья 49, Мбаппе 60, 83 - Удоль 72

ПСЖ: Доннарумма, Маркиньос, Шкриньяр (Эрнандес, 65), Данилу Перейра, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Витинья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муани (Асенсио, 68)

"Метц": Укиджа, Траоре, Эрей, Удоль, Маига (Камара, 62), Ндорам, Жан-Жак (Джаллоу, 90), Ндюкиди, ван ден Керкхоф, Сабали (Сане, 71), Асоро (Элизор, 71)

Обзор матча:

ПСЖ набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Метц" с 16 баллами идет на 14-й позиции.

В следующем туре французской Лиги 1 ПСЖ сыграет против "Ланса", а "Метц" встретится с "Тулузой".

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