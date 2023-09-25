ПСЖ поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.

В воскресенье, 24 сентября, в центральном матче 6-го тура чемпионата Франции встречались ПСЖ и "Марсель".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Парижане открыли счет в самом дебюте встречи - на 8-й минуте фантастический гол ударом со штрафного забил Ашраф Хакими. На 37-й минуте Рандаль Коло Муани удвоил преимущество хозяев поля.

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На старте второго тайма парижане забили третий мяч - на 47-й минуте с передачи Усмана Дембеле отличился Гонсалу Рамуш. На 89-й минуте португальский нападающий оформил дубль и установил финальный счет на табло. Ассистировал ему Рандаль Коло Муани.

ПСЖ - Марсель - 4:0

Голы: Хакими, 8, Коло Муани, 37, Рамуш, 47, 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 83), Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 69), Угарте, Заир-Эмери, Дембеле (Фабиан Руис, 69), Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32), Коло-Муани, Барколя (Солер, 83)

"Марсель": Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Балерди, Меите, Лоди, Надир, Верету, Ронжье, Унаи (Харит, 46), Обамеянг (Корреа, 75), Витинья (Ндиай, 46)

Предупреждения: Жиго (73), Верету (82), Лоди (85)

Обзор матча:

ПСЖ набрал 11 очков за шесть сыгранных матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Марсель" с 9 баллами идет на 7-й позиции.

В следующем туре чемпионата Франции ПСЖ сыграет против "Клермона" на выезде, а "Марсель" встретится с "Монако". Оба матча состоятся 30 сентября.

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