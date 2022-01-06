Парижане стремятся ослабить конкурента по Лиге 1.

Атакующий хавбек "Милана" Лукас Пакета следующим летом может перейти в ПСЖ.

Об этом сообщает L’Equipe.

Спортивный директор парижского клуба Леонардо является инициатором трансфера 24-летнего бразильца. Контракт Лукаса с "Лионом" действует до 2025 года. Это значит, что ПСЖ будет вынужден выложить определенную сумму денег "ткачам", чтобы те отпустили к ним Пакету.

Лукас перешел в "Лион" в сентябре 2020 года из "Милана". До переезда в Европу он защищал цвета "Фламенго" у себя на родине.

В текущем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах за "Лион". Он забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает Пакету в 35 миллионов евро. Лукас сыграл 20 поединков за национальную сборную Бразилии и отметился 5 забитыми голами.

Заметим, что девятого января ПСЖ в гостях проведет матч против "Лиона" в рамках 20-го тура Лиги 1.

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