"Ювентус" может разорвать контракт с полузащитником сборной Франции.

Звездный полузащитник "Ювентуса" и национальной сборной Франции Поль Погба может быть дисквалифицирован на несколько лет.

11 сентября 30-летний футболист был временно отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста. В крови игрока обнаружили метаболиты тестостерона. Погба сдал повторный тест, чтобы доказать или опровергнуть результат.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, повторный тест Поля также показал положительный результат.

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Сообщается, что Полю Погба грозит четырехлетняя дисквалификация. При этом отмечается, что если француз признает вину, то срок дисквалифиции 30-летнего игрока могут сократить до двух лет.

По информации итальянских СМИ, "Ювентус" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта полузащитника сборной Франции в одностороннем порядке. Это позволит туринскому клубу сэкономить около 30 миллионов евро - именно такую зарплату должен получить французский хавбек за оставшийся срок действия контракта.

Добавим, что весь прошлый сезон Погба лечился от травм. В текущем сезоне француз сыграл всего два матча в составе "Ювентуса" во всех турнирах.

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