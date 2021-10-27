Жертвой преступления стал испанский хавбек Андер Эррера.

Футболист французского ПСЖ стал жертвой преступления, он был ограблен в своем автомобиле.

Во вторник вечером, 26 октября, спортсмен остановился на красный сигнал светофора возле Булонского леса - общественного парка на окраине Парижа. В этот момент в машину без согласия футболиста села проститутка-трансвестит, сообщает издание Le Point.

Неизвестный человек начал угрожать игроку предметом, похожим на оружие. Футболисту пришлось отдать проститутке свой телефон и бумажник. В кошельке, к слову, было 200 евро наличными.

Спустя несколько минут незваный гость заявил, что вернет спортсмену мобильный, если тот высадит его в определенном месте. Игрок ПСЖ согласился.

Читайте такжеРеал Мадрид бесплатно подпишет самого дорогого футболиста планетыПо информации прессы, жертвой является один из самых известных игроков ПСЖ. Французское издание 20minutes утверждает, что пострадавшим был полузащитник Андер Эррера.

Напомним, в последним туре чемпионата Франции ПСЖ играл матч против принципиального соперника - марсельского "Олимпика". Поединок выдался настолько горячим, что сотрудникам охраны стадиона и правоохранителям пришлось защищать футболистов парижского гранда. Андер Эррера остался на скамейке запасных в этой игре.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Эррера сыграл 10 матчей за ПСЖ, записав себе в актив 3 забитых мяча и 2 результативных передачи.

ПСЖ в чемпионате Франции 2021-2022

В этом сезоне ПСЖ пытается вернуть чемпионский титул, который в прошлом сезоне завоевал "Лилль".

После 11 туров ПСЖ уверенно лидирует в таблице Лиги 1. Команда набрала 28 очков и на 7 пунктов опережает ближайшего преследователя "Лилль". У парижан забито 24 гола, а пропущено 10.

Лучшим бомбардиром парижан в текущем чемпионате является Килиан Мбаппе, на счету которого 6 забитых мячей. В то же время звездный форвард Лионель Месси пока не открыл счет своим голам в Лиге 1.

Автор: Владимир Медяник