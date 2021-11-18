Шахтер без борьбы выходит в следующий раунд Кубка / фото ФК Шахтер
Поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Восходом" не состоится.
Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", "Восход" отказался от участия в этом матче. Причина отказа "Восхода" на данный момент неизвестна. Игра должна была состояться 20 ноября.
Таким образом "Шахтеру" присуждается техническая победа, и клуб из Донецка проходит в 1/4 финала Кубка Украины.
Даты матчей следующего раунда турнира пока не определены.
Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 20 ноября. Пары выглядят следующим образом:
- "ДЮСШ-26" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)
- "Жилстрой-2" (Харьков) - "Атекс" (Киев)
- "Динамо" (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Днепр-1" (Днепр) - "Мариуполь" (Мариуполь)
- "ЕМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир-Волынський)
- "Карпаты" (Львов) - "Пантеры" (Умань)
- "Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков)