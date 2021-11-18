Футболистки "Шахтера" без борьбы вышли в следующий раунд турнира.

Поединок 1/8 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Восходом" не состоится.

Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", "Восход" отказался от участия в этом матче. Причина отказа "Восхода" на данный момент неизвестна. Игра должна была состояться 20 ноября.

Таким образом "Шахтеру" присуждается техническая победа, и клуб из Донецка проходит в 1/4 финала Кубка Украины.

Даты матчей следующего раунда турнира пока не определены.

Остальные матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 20 ноября. Пары выглядят следующим образом:

"ДЮСШ-26" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)

"Жилстрой-2" (Харьков) - "Атекс" (Киев)

"Динамо" (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Днепр-1" (Днепр) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"ЕМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир-Волынський)

"Карпаты" (Львов) - "Пантеры" (Умань)

"Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков)

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Автор: Владимир Медяник