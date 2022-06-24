Глава РФС заявил, что решение выйти из ФИФА может быть принято.

Развязанная РФ полномасштабная война против Украины заставила ФИФА и УЕФА отстранить от участия в международных матчах российские сборные и клубы, что сильно ударило по развитию футбола страны-агрессора.

Однако, вместо того, чтобы осудить военные действия, Российский футбольный союз (РФС) отчаянно пытается судиться с международными организациями. Но все их попытки тщетны.

Потерпев неудачу в судах, футбольные функционеры РФС, дабы хоть как-то компенсировать свое самолюбие, решили прибегнуть к своим традиционным уже методам - шантажу и угрозам. В РФ официально заговорили, что готовы покинуть ФИФА в знак протеста.

О том, что решение выйти из ФИФА может быть принято заявил глава РФС Александра Дюков.

"До исключения РФС из ФИФА не дойдет, думаю. Диалог ведется, мы ведем определенные консультации. Но решение стало для нас неожиданным. Ожидаем в ближайшее время получить какие-то разъяснения, почему перед его принятием не было каких-либо консультаций. Надеемся, что в ближайшее время эта ситуация разрешится.

Это не мое решение, бюро или исполкома - это решение конференции. Если все вместе примут решение о выходе из ФИФА, то техническую составляющую мы возьмем на себя. Но это решение должно быть предельно взвешенным.

Молодые игроки, тренеры и все должны понимать, что в таком случае они надолго будут лишены возможности участвовать в международных турнирах. Да, сейчас они этого лишены, но сейчас идет процесс обжалования, а также ведутся консультации. Есть возможность, что принятое решение по РФС будет изменено", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Важно отметить, что ранее уже поднимался вопрос об исключении РФ из ФИФА. Также президент УЕФА заявлял, что он не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки.

Крайне сложно объяснить, к чему такие заявления главы РФС. Куда они собираются уйти? В забвение только. Ведь таким решением россияне изолируют себя от международного футбола на десятилетия. С другой стороны, туда им и дорога.

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