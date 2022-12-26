Знаменитый швед в своем фирменном стиле поздравил фанатов с Рождеством.

Знаменитый нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в своем фирменном стиле поздравил фанатов с Рождеством.

41-летний футболист уже традиционно опубликовал пост в Твиттере, использовав в своем сообщении букву "Z" - первую букву своего имени. Таким образом, форвард в очередной раз выделил себя.

"Счастливого РождеЗтва вам и вашим женам! Чао", - написал Ибрагимович, заменив в слове Christmas (Рождество) последнюю букву "S" на "Z".

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Однако российские болельщики посчитали, что знаменитый нападающий в своем поздравлении поддержал страну-агрессора, поскольку буквы "Z" и "V" стали символами вторжения РФ в Украину.

Масса людей начали благодарить Ибрагимовича за его пост в социальных сетях и даже начали искажать фамилию футболиста, вставляя туда еще одну символику "V" - ИбрагимоVич.

Напомним, Златан Ибрагимович минувшим летом продлил свой контракт с "Миланом" до конца сезона 2022/2023. Однако в текущем сезоне швед не сыграл ни одного матча. Он продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в конце прошлого сезона.

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