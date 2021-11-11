Игрок "Бохума" отметился шикарным голом в Бундеслиге.

В поединке 11-го тура немецкой Бундеслиги между "Бохумом" и "Хоффенхаймом" был забит невероятный гол с дальней дистанции. Игра проходила минувшим уик-эндом на стадионе "Воновиа Рурштадион" и завершилась победой хозяев поля.

Второй мяч в этой игре был забит футболистом "Бохума" Милошем Пантовичем ударом с 62 метров.

Читайте также"Трехочковый": в Англии футболисту удалось забить уникальный гол (видео)При счете 1:0 футболисты "Хоффенхайма" пытались отыграться любыми способами и на 90+7-й минуте получили право на угловой удар. Выручать гостей побежал даже вратарь, однако розыгрыш корнера обернулся для "Хоффенхайма" полным провалом. Футболисты хозяев поля перехватили мяч, что привело к удару по пустым воротам в исполнении 25-летнего Милоша Пантовича. Выстрел серба оказался бильярдным по точности. В итоге "Бохум" добыл убедительную победу.

Видео гола:

В следующем туре "Бохум" сыграет против "Байера" в гостях, а "Хоффенхайм" в родных стенах примет "РБ Лейпциг". Оба поединка запланированы на 20 ноября.

Турнирное положение команд в Бундеслиге:

После 11-ти сыгранных туров лидером первенства является "Бавария" (28 очков), второй идет "Боруссия" Дортмунд (24 очка), третью строчку занимает "Фрайбург" (22 балла).

В зоне вылета находятся "Гройтер Фюрт" (1 очко, 18-е место), "Арминия" (8 баллов, 17-е место), "Аугсбург" (9 баллов, 16-е место).

"Хоффенхайм" после 11-ти туров занимает 10-е место в турнирной таблице с 14 баллами в активе.

"Бохум" за 11 туров сумел набрать 13 баллов и идет на 12-й строчке.

Автор: Владимир Медяник