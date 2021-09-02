Из-за агрессивных пчел футбольный матч пришлось прервать на два часа.

Пчелы атаковали игроков во время футбольного матча второго дивизиона чемпионата Боливии между "Нуэва Санта-Круз" и "Айкиле", из-за чего игру пришлось прервать.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Агрессивные насекомые напали на игроков, которым пришлось лечь на газон, а также защищаться скрученными футболками.

Матч пришлось прервать. Прямо на поле разожгли огонь, чтобы отпугнуть рой пчел.

Возобновить поединок удалось лишь через два часа. Никто из игроков серьезно не пострадал.

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Автор: Антон Дударь