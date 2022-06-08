Каталонский клуб видит в защитнике донецкого клуба "нового Дани Алвеса".

Бразильский правый защитник "Шахтера" Додо может перебраться из донецкого клуба в "Барселону".

Как сообщает издание Sport.es, 23-летний бразилец попал в сферу интересов каталонского гранда.

По информации источника, защитник "Шахтера" - приоритетная кандидатура для руководства "Барселоны" на усиление правого фланга обороны.

Соглашение бразильского защитника с донецким клубом рассчитано до лета 2025 года. Несмотря на это, игрок твердо намерен сменить клуб в нынешнее летнее трансферное окно. Бразилец может рассмотреть как полноценный переход, так и аренду с обязательством выкупа.

Додо хочет покинуть "Шахтер" не только из-за войны в Украине, но и в связи с желанием попробовать себя на более высоком уровне.

В "Барселоне" приняли к сведению пожелания бразильца и готовы рассмотреть возможность его приобретения для усиления проблемной позиции правого фулбека. В футболисте "Шахтера" каталонцы видят "нового Дани Алвеса", у которого есть перспективы закрепиться в основе национальной сборной Бразилии.

Стоит отметить, что "Барселона" далеко не единственный клуб, который хочет приобрести Додо. В последние месяцы ситуацией вокруг бразильца интересовались "Реал", "Бавария", "Тоттенхэм", а ныне активно торговать бразильца пытается "Фиорентина", которая уже сделала официальное предложение "горнякам" по трансферу бразильского защитника.

В прошлом сезоне Додо сыграл 14 матчей за "Шахтер" в УПЛ, в которых отличился 4 результативными передачами. Также бразилец сыграл 10 матчей за "горняков" в еврокубках.

Додо: карьера в "Шахтере"