Агент полузащитника "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона Ронен Кацав рассказал, что его клиент намерен сменить клуб в ближайшем будущем.
Как заявил функционер, израильтянин планирует продолжить свою карьеру в чемпионате Англии или Испании.
"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь", - приводит слова Кацава издание sport5.
Читайте такжеТрансферная бомба: Шахтер объявил о покупке полуфиналиста Лиги чемпионов (фото, видео)Отметим, что дествующий контракт Соломона с донецким клубом рассчитан до конца 2023 года. Не так давно генеральный директор "горняков" Сергей Палкин говорил о желании клуба продлить контракт с израильтянином, заметив, что "оранжево-черным" удалось продвинуться в этом направлении.
При этом первый турецкий сбор команда Роберто Де Дзерби проводит без Манора. По официальной информации, израильтянин пропускает тренировки из-за хронической травмы, на восстановление после которой ему понадобится около трех недель.
Манор Соломон: карьера в "Шахтере"
- Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года из "Маккаби" (Петах-Тиква). Контракт с "гоняками" был подписан на 5 лет.
- Манор сыграл в составе "Шахтера" 106 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 результативных передач.
- В текущем сезоне израильский вингер, конкурирующий с Михаилом Мудриком, провел 26 поединков, забил четыре мяча и отдал два ассиста.