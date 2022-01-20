Манор Соломон не спешит продлевать контракт с "Шахтером".

Агент полузащитника "Шахтера" и сборной Израиля Манора Соломона Ронен Кацав рассказал, что его клиент намерен сменить клуб в ближайшем будущем.

Как заявил функционер, израильтянин планирует продолжить свою карьеру в чемпионате Англии или Испании.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь", - приводит слова Кацава издание sport5.

Читайте такжеТрансферная бомба: Шахтер объявил о покупке полуфиналиста Лиги чемпионов (фото, видео)Отметим, что дествующий контракт Соломона с донецким клубом рассчитан до конца 2023 года. Не так давно генеральный директор "горняков" Сергей Палкин говорил о желании клуба продлить контракт с израильтянином, заметив, что "оранжево-черным" удалось продвинуться в этом направлении.

При этом первый турецкий сбор команда Роберто Де Дзерби проводит без Манора. По официальной информации, израильтянин пропускает тренировки из-за хронической травмы, на восстановление после которой ему понадобится около трех недель.

Манор Соломон: карьера в "Шахтере"