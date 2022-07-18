Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид.

Нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду все еще может покинуть "Манчестер Юнайтед" и вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает издание AS, легендарному форварду удалось убедить главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне приобрести его в мадридский клуб. У португальского форварда нет опасений из-за перехода в стан заклятых врагов его бывшего клуба из Мадрида - "Реала".

Слухи о возможном переходе Роналду в стан "матрасников" впервые появились несколько недель назад.

По предварительным данным, "МЮ" до сих пор не желает отпускать португальца. Главный тренер команды Эрик тен Гаг в одном из интервью подчеркнул, что Роналду не продается.

Однако сам Криштиану, как сообщают СМИ, хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Роналду желает покинуть "МЮ", поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне с манкунианцами, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Напомним, Криштиану Роналду пропустил несколько подряд тренировок "Манчестер Юнайтед" и не отправился на предсезонное турне с "красными дьяволами".

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"