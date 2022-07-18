Нападающий национальной сборной Португалии Криштиану Роналду все еще может покинуть "Манчестер Юнайтед" и вернуться в чемпионат Испании.
Как сообщает издание AS, легендарному форварду удалось убедить главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне приобрести его в мадридский клуб. У португальского форварда нет опасений из-за перехода в стан заклятых врагов его бывшего клуба из Мадрида - "Реала".
Слухи о возможном переходе Роналду в стан "матрасников" впервые появились несколько недель назад.
По предварительным данным, "МЮ" до сих пор не желает отпускать португальца. Главный тренер команды Эрик тен Гаг в одном из интервью подчеркнул, что Роналду не продается.
Однако сам Криштиану, как сообщают СМИ, хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". Роналду желает покинуть "МЮ", поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне с манкунианцами, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.
Напомним, Криштиану Роналду пропустил несколько подряд тренировок "Манчестер Юнайтед" и не отправился на предсезонное турне с "красными дьяволами".
Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.
- В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.
- Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.