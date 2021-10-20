Юноши киевского "Динамо" продолжают идти без поражений на турнире.

В среду, 20 октября, в рамках третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА киевское "Динамо" противостояло "Барселоне". Игра проходила на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Поединок команд завершился без забитых голов.

"Динамо" после трех сыгранных туров лидирует в группе Е с 7 набранными очками в активе. Стоит отметить, что юноши киевского клуба не пропустили еще ни одного гола в рамках этого турнира.

"Барселона" U-19 - "Динамо" U-19 - 0:0

"Барселона" U-19: Рафус, Валье, Риад, Алмейда, Хуанола, Сола, Касадо, Гарридо, Фуэнтес, Барбера, Акомач.

"Динамо" U-19: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Боль, Бенедюк, Яцык, Бражко, Царенко, Диалло, Попов, Волошин.

Предупреждение: Гарридо 27, Касадо 52, Сола 85 - Попов 42, Боль 56

Напомним, основная команда "Динамо" свой поединок 3-го тура группового этапа ЛЧ против "Барселоны" сыграет также сегодня, 20 октября. Игра начнется в 19:45 по Киеву.

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать

"Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала.

В следующем туре "Динамо" 2 ноября в родных стенах примет "Барселону".

Автор: Владимир Медяник