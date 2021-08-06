Также стало известно, что иностранный специалист не будет тренировать "желто-синюю" сборную.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как продвигаются дела в вопросе выбора нового главного тренера для сборной Украины. 9 августа, по словам Павелко, будет названо имя нового наставника главной команды страны.

"Давайте немного подождем до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб", - сказал Павелко для "ПРОФУТБОЛ Digital".

"У нас нет финансовых вопросов и проблем с одним из кандидатов, так же как ни с кем и из бывшего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте", - отметил Павелко.

"Я уверен, что в Украине много своих специалистов, которые гораздо лучше знают и понимают наш футбол. И я уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную", - добавил глава УАФ, отвечая на вопрос о вероятном назначении иностранного специалиста на пост тренера сборной.

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Смена тренера в сборной Украины: главное

1 августа Андрей Шевченко сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

На следующий день УАФ официально подтвердила уход тренера.

По информации СМИ, Маркевич - основной кандидат на смену Шевченко. Запасным вариантом является Алексей Михайличенко. Что касается Реброва, то, по информации СМИ, его кандидатуру в УАФ рассматривать перестали из-за сложностей с расторжением контракта специалиста с эмиратским "Аль-Айном".

Автор: Артем Будрин