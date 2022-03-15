Андрей Павелко считает, что сезон УПЛ будет доигран до конца по спортивному принципу.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о судьбе чемпионата Украины по футболу, который был приостановлен из-за вторжения российских войск.

В интервью YouTube-каналу "Денисов Time" функционер признался, что не теряет надежды доиграть сезон 2021/22 чемпионата УПЛ до конца.

Мы верим в нашу победу и то, что чемпионат Украины будет продолжен.

"Да, не все стадионы будут готовы, но мы найдем возможность доиграть сезон. Сегодня с нами в штабе работают руководители УПЛ и ПФЛ Евгений Дикий и Александр Каденко. Мы с ними держим связь со всеми клубами.

Сегодня на первый план выходит вопрос доигровки чемпионата по спортивному принципу. Понимаем что ситуация может развиваться по-разному. Окончательное решение будем принимать по ситуации", - сказал Павелко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю. Из-за коварного наступления пришлось приостановить чемпионат Украины по футболу на неопределенный срок.

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