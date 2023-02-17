Павелко продолжит выполнять функции президента УАФ, несмотря на решение суда отстранить его.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отстранен от должности до 17 марта 2023 года.

Такое решение вынес Печерский суд Киева, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.

Журналист опубликовал скрин постановления суда, согласно которому Андрея Павелко отстранили от должности до 17 марта 2023 года.

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В Украинской ассоциации футбола отреагировали на информацию об отстранении Андрея Павелко. Пресс-служба организации опубликовала заявление, в котором сообщается, что Павелко продолжит выполнять функции президента УАФ.

Кроме того, в УАФ назвали решение суда необоснованным и заявили, что оно противоречит уставам УЕФА и ФИФА.

"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.

Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности президента УАФ.

Обжалование же сегодняшнего определения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении УАФ.

Напомним, Павелко подозревают в финансовых махинациях и хищении средств во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Он был арестован, но позже суд выпустил его на свободу под залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.

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