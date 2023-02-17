Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отстранен от должности до 17 марта 2023 года.
Такое решение вынес Печерский суд Киева, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram.
Журналист опубликовал скрин постановления суда, согласно которому Андрея Павелко отстранили от должности до 17 марта 2023 года.
В Украинской ассоциации футбола отреагировали на информацию об отстранении Андрея Павелко. Пресс-служба организации опубликовала заявление, в котором сообщается, что Павелко продолжит выполнять функции президента УАФ.
Кроме того, в УАФ назвали решение суда необоснованным и заявили, что оно противоречит уставам УЕФА и ФИФА.
"Андрей Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ до вступления соответствующего решения суда в законную силу. Именно такой порядок исполнения решения установил судья Печерского суда по итогам рассмотрения ходатайства прокурора.
Таким образом, до окончания апелляционного рассмотрения такого дела Андрей Павелко уполномочен выполнять свои обязанности в должности президента УАФ.
Обжалование же сегодняшнего определения Печерского суда уже направлено в апелляционную судебную инстанцию. Также начата работа по подготовке исковых заявлений в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении УАФ.
Напомним, Павелко подозревают в финансовых махинациях и хищении средств во время строительства завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Он был арестован, но позже суд выпустил его на свободу под залог 9 миллионов 880 тысяч гривен.