Президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский и боксер Александр Гвоздик вылетают в Турцию, чтобы поддержать команду на турнире Winter Cup 2022.

Ярославский разместил у себя на Facebook записанное совместно с Гвоздиком видеообращение к болельщикам, команде и партнерам турнира, который стартовал сегодня.

"Дорогие харьковчане и все любители футбола! Мы с Александром Гвоздиком вылетаем поддержать наш родной харьковский "Металлист" на этом прекрасном турнире. — сказал Ярославский на видео перед вылетом, а также обратился к бизнесменам, которые поддержали проведение турнира. — От себя хочу поблагодарить Геннадия Буткевича, Александра Усика, Александра Денисова и всех тех, кто принял горячее участие в организации этого турнира. Вы видите, что мы с Александром в шикарной форме. Ребята, братья наши, Гена и Саша, ждите нас — мы летим к вам!".

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик принял "футбольный вызов" от коллеги по рингу чемпиона-супертяжа Александра Усика, который пообещал выйти на поле за "Полесье" на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022. Боксер-полутяж Гвоздик — за "Металлист".

"Дорогие друзья!, — обратился боксер Гвоздик в совместном видео-обращении с президентом футбольного клуба Ярославским. — Поддержите харьковский "Металлист" на футбольном турнире в Турции Winter Cup 2022!".

Турнир, организованный телеканалами Футбол 1/2/3 стартует сегодня и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ — "Верес" и "Черноморец", и 2 клуба Первой Лиги — "Металлист" и "Полесье".